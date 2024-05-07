В Подмосковье проходит конкурс на лучший авторский дизайн карты «Стрелка»

В Год семьи в России АО «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья проводит конкурс среди жителей Московской области на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка». Конкурс стартовал в конце марта и продлится до 15 мая включительно, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день уже направлено 76 работ. Мастерски выполненные рисунки напомнили, что семья, теплые родственные отношения, совместный досуг — это самые главные ценности в жизни человека. У всех, кто хочет присоединиться к этому творческому проекту, есть еще несколько дней.

Авторские работы можно выполнять карандашами, акварелью, гуашью, маслом, а также с помощью графического редактора или искусственного интеллекта. От каждого участника любого возраста принимается один макет, который необходимо направить на почту konkursmta@mail.ru. Готовые рисунки/макеты нужно сохранить/отсканировать в высоком разрешении (качество 600 и более dpi) в формате .jpeg, .png или .pdf. Изображение должно соответствовать тематике конкурса. В письме необходимо указать название работы и данные автора: ФИО, город проживания, а также номер телефона для связи.

Жюри выберет лучшие макеты, а победителей определят жители Подмосковья с помощью онлайн-голосования на портале «Добродел». Победители получат подарки от организаторов конкурса, а их работы появятся на лимитированной серии карты «Стрелка». О сроках проведения голосования на портале «Добродел» Мострансавто сообщит на сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.