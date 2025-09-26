В Подмосковье программа по строительству тротуаров выполнена на 75%

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожные службы Московской области построили новые тротуары вдоль 65 участков региональных дорог. Для комфорта маломобильных граждан тротуары обустраиваются с понижением до уровня проезжей части и тактильной плиткой, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время программа строительства тротуаров в Подмосковье выполнена на 75%, работы полностью завершены в 17 городских и муниципальных округах. Всего обустроено 48 км новых тротуаров на 65 участках. До конца ремонтного сезона дорожникам предстоит обустроить еще 10 пешеходных дорожек общей протяженностью 14,5 км, работы по их устройству уже идут в Зарайске, Раменском, Серпухове и Чехове», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Например, в Рузском округе новый тротуар появился вдоль центральной улицы в деревне Палашкино, в Орехово-Зуевском округе работы завершили на улице Школьной в деревне Заволенье. В Павлово-Посадском округе дорожники завершили строительство тротуара на главной улице в деревне Крупино, обеспечивающего подход к техникуму, детскому саду, часовне, остановке общественного транспорта и местному заводу. А в г. о. Коломна для жителей села Комарево стал безопаснее путь от улицы Свободы до Зеленой улицы, а еще работы провели на участке, соединяющем деревню Губастово и поселок Пески.

В Талдомском округе пешеходам обеспечили комфорт и безопасность в деревне Ермолино, в Одинцовском округе — в деревне Синьково, в Солнечногорске — на Маковой улице в деревне Лопотово и вдоль Тимоновского шоссе у деревни Загорье, в Королеве — на улице Советской.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.