В Подмосковье продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры после зимы

В Московской области продолжается генеральная уборка муниципальных и региональных дорог после зимнего периода — дорожники приступили ко второму циклу работ в начале прошлой недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Порядка 1,5 тысячи единиц спецтехники продолжают уборочные работы на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья: чистят дороги от мусора и смета, красят и моют остановки, ограждения, а также ремонтируют ямы и элементы инфраструктуры: знаки, светофоры, искусственные неровности. Вскоре дорожники приступят к восстановлению разметки на городских улицах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

За неделю в ходе второго цикла генеральной уборки дорог после зимнего периода дорожные службы отремонтировали 24 тысячи ям, помыли более 3,5 тыс. остановочных павильонов, вымыли 700 км ограждений, более 3 тысяч км тротуаров и 16 тысяч км проезжей части. Убрали смет с прибордюрной части на протяжении 3,5 тыс. км и очистили от мусора более 9 тысяч км полос отвода.

В ведомстве напомнили, что генеральную уборку планируется завершить к 1 мая. Все работы ежедневно контролируются через автоматизированную систему контроля и планирования (СКПДИ).

Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.