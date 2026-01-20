В Подмосковье продолжают убирать снег на региональных дорогах

Работы по уборке снега и противогололедной обработке региональных дорог Подмосковья ведутся в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На региональных дорогах Московской области продолжаются работы по обеспечению безопасного проезда. Специалисты Мосавтодора убирают снег и проводят противогололедную обработку дорожного покрытия. В зависимости от погодных условий и времени суток на линию выходит от 200 до 600 единиц спецтехники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что особое внимание уделяется ликвидации последствий сильного снегопада и обеспечению проезда автобусов на территории жилых комплексов. Дорожники расчищают и ликвидируют навалы снега, поддерживают нормативное состояние покрытия и элементов инфраструктуры.

К концу недели в регионе ожидается понижение температуры ниже -20°. Специалисты продолжат круглосуточный мониторинг погодных условий и проведение необходимых работ. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила парковки, чтобы не мешать проезду экстренных служб и дорожной техники. В случае чрезвычайной ситуации или ДТП рекомендуется обращаться по телефону 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.