В Подмосковье продолжают готовить водный транспорт к старту речной навигации

В Подмосковье проводят подготовку водного транспорта к работе в этом году на трех речных маршрутах — в Коломне, Серпухове и Лыткарине. Сезон речной навигации в регионе стартует с 1 мая, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В данный момент проводят проверку технического оснащения судов, а также приводят в порядок причалы и подходы к ним. Также подготовку проходят и члены экипажей: капитаны и проводники. Во время технических занятий для них проводят инструктажи об особенностях работы на речных судах — техника безопасности, оказание первой медицинской помощи.

При подготовке особое внимание уделяется обслуживающим системам, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров. Проверяют работу двигателей, дефекацию корпусов кораблей, а также проверяют работу гребных винтов. Обновляют программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.

В нынешнем сезоне для удобства жителей Лыткаринский причал будет расположен на новом месте. Выбрана локация ниже стадиона «Полет». Там в данный момент проводятся работы по обустройству подходов, сходов и площадки.

Что касается причала в деревне Андреевское — там посадка и высадка пассажиров будет осуществляться по прежней схеме.

Ранее сообщалось, что лыткаринский маршрут регулярно становится лидером по востребованности в Подмосковье.

Среди жителей речные маршруты пользуются популярностью. Для многих жителей и гостей Подмосковья данный вид транспорта помогает существенно сократить время в пути. Так, в прошлом году ими воспользовалось порядка 32 тыс. пассажиров, что на 3% больше показателей предыдущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.