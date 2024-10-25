В Подмосковье продолжается строительство обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД

В Московской области продолжается строительство обхода деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Так, на путепроводе через Ямскую улицу дорожники уже завершили монтаж металлоконструкций пролетных строений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

Строительство обхода деревни Малые Вяземы позволит разгрузить улично-дорожную сеть населенного пункта и вывести поток транзитного транспорта за его пределы. Это поможет улучшить транспортное сообщение между подмосковными городами, повысить комфорт в поездках и сократить время в пути. Также это внесет значимый вклад в развитие транспортно-логистических услуг, которые обеспечат поступательный рост экономики региона.

Всего на этом объекте предусмотрено возведение пяти искусственных сооружений, включая путепровод через Ямскую улицу. Это сооружение имеет протяженность 112 метров. На данный момент специалистами выполняются работы по опусканию пролетного строения на постоянные опоры. На сегодня готовность этого путепровода составляет 50%. В ближайшее время строители приступят к армированию и бетонированию плиты пролетного строения.

Также на участке строительства обхода деревни Малые Вяземы в настоящее время продолжается укладка асфальтобетонной смеси, уже уложено порядка 70%. В целом проектом строительно-монтажных работ предусмотрена укладка более 87 тыс. кв. метров асфальтобетона.

Для обеспечения безопасности движения в темное время суток завершаются работы по устройству электроснабжения и монтажу дорожного освещения. Вместе с работами на путепроводе через Ямскую улицу выполняется комплекс мероприятий и на других искусственных сооружениях. Так, на путепроводе через Смоленскую железную дорогу, мосту через реку Большая Вяземка и на путепроводе тоннельного типа в ближайшие дни планируется укладка литого асфальтобетона и финишного слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На путепроводе через Можайское шоссе ведутся работы по армированию и бетонированию плиты пролетного строения. Кроме того, дорожные строители заканчивают устройство дорожной одежды между путепроводами через Можайское шоссе и Ямскую улицу.

Запуск движения по новому участку ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.