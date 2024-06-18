В Подмосковье продолжается строительство новых тротуаров

В Московской области продолжается строительство новых тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники уже завершили обустройство пяти тротуаров: на ул. Энергетиков в Дзержинском, на участке от остановки «Дачи» до ледового дворца «Старт Арена» в Красногорске, на развязке 19 км Можайского шоссе в Одинцове, на ул. Первомайской в поселке Запрудня Талдомского округа, а также на ул. Станции Бронницы в селе Малышево Раменского округа», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Сейчас идет строительство 28 км тротуаров в 16 округах, в том числе 3 км на участке от станции Клязьма до остановки «Мост» в п. Черкизово Пушкинского округа. В Кашире работы идут на трех участках: на ул. Новосельской от мкр Ожерелье до п. Новоселки, на улице Центральной в п. Большое Руново, а также в д. Знаменское рядом с автобусной остановкой. Также новые тротуары устраивают в с. Душоново, п. Образцово и д. Гребнево г. о. Щелково, в деревнях Гавшино и Скрылья г. о. Серпухова.

В рамках работ дорожные службы обустраивают корыто, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия. Всего до конца года планируется построить более 65 км новых тротуаров для безопасного передвижения пешеходов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.