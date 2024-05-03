В Подмосковье продолжается ремонт 38 дорог по нацпроекту БКД

На территории Подмосковья начался ремонтный сезон. Дорожные службы в настоящее время ремонтируют 38 участков региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специалисты «Мосавтодора» уже завершили укладку 40 км нового покрытия, а работы продолжаются на 38 участках общей протяженностью свыше 140 км, в том числе в Домодедове, Талдоме, Зарайске, Истре, Раменском и Богородском округах», — рассказал зампредседателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Полностью работы завершены на пяти дорогах: ул. Солнцева в г. Руза, ул. Курской в г. Подольске, ул. Комсомольской в г. Чехове и на участке дороги «Чехов — Кресты» — Южный» вблизи остановок «Фабрика» и «ЖБИ», а также на центральной дороге в деревне Глубоково в Серпухове.

В Домодедове дорожники фрезеруют покрытие на участке Каширского шоссе с 65-го по 69-й км — высокоинтенсивной трассе, которая соединяет округ со Ступино и Каширой.

В Зарайске меняют 8 км покрытия на участке дороги от поворота на деревню Алтухово до остановки «Старо-Подгороднее», которая соединяет деревни Козловка, Верхнее Вельяминово и Борисово-Околицы.

В Талдоме идет фрезерование старого покрытия сразу на двух участках: на улице Пришвина в черте города Талдома, а также на участке протяженностью более 11 км от деревни Дьяконово до деревни Ширятино.

К укладке нового дорожного полотна приступили на участке от деревни Глинки до села Новоникольское в Истре.

В Раменском округе работы идут на улице Электрификации и на дороге от села Зюзино до деревни Осеченки, а в Богородском округе — на двух участках дороги «М-7 «Волга» — Электроугли 2» общей протяженностью более 10 км.

На всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Завершить ремонт региональных дорог планируется к осени.

Ознакомиться с адресным перечнем ремонтируемых участков в этом сезоне можно на сайте ведомства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.