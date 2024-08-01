В Подмосковье привели в порядок придорожные полосы в рамках летнего содержания

В Московской области продолжаются работы в рамках летнего содержания муниципальных и региональных дорог. Дорожные службы завершают работы по приведению в порядок полос отвода. Ликвидирован мусор вдоль 35 тыс. км дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники убрали от мусора 35 тыс. км придорожных полос, при этом почти 11 тыс. км пришлись на региональные дороги, а также ликвидировали нежелательную растительность вдоль 15,2 тыс. муниципальных и 13,3 тыс. региональных дорог», — пояснил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Кроме этого, завершаются работы по восстановлению разметки. На муниципальной сети обновили 3,2 тыс. км линейной разметки и 3,5 тыс. пешеходных переходов. На региональной сети восстановили 8,2 тыс. линейной разметки, а также 3,3 тыс. пешеходных переходов.

Дорожные службы региона в апреле перешли на летнее содержание. Активная фаза работ по ликвидации мусора, окосу травы и восстановлению разметки приходится на летние месяцы. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.