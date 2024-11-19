В Подмосковье приступили к устройству плиты путепровода через трассу А-105

В Ленинском округе Московской области продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, в составе которой возводятся два путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105. На данный момент строители приступили к устройству плиты проезжей части путепровода через трассу А-105, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Строительная готовность этих транспортных объектов составляет 75%, открыть движение по разворотной эстакаде планируется в конце года, а по развязке — в начале следующего года.

Параллельно завершено устройство гидроизоляции, проводится подготовка к укладке асфальта на пролетном строении строящейся разворотной эстакады между Каширским шоссе и автодорогой А-105. Все работы выполняются в рамках реконструкции участка Каширского шоссе.

Разворотная эстакада обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а развязка — бессветофорный проезд с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе, а также удобный выезд в сторону области. В результате водители смогут экономить в пути до 20 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.