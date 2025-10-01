В Подмосковье приступили к строительству линий освещения

Дорожники Московской области приступили к строительству новых линий наружного освещения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы начались в Серпухове, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строительство освещения начали в Серпухове, где выполнят бóльшую часть программы — обустроят более 46 км линий освещения. Специалисты сейчас размечают расположение опор освещения, которые появятся на 36 участках дорог у социально значимых объектов, а также на подъездных дорогах к населенным пунктам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также дорожники вскоре приступят к строительству более 10 км освещения на дорогах в шести округах: Дмитровском, Лыткарине, Подольске, Сергиево-Посадском, Чехове и Щелкове. А подключат новые линии в Серпухове и других округах до конца года.

В Серпухове новые линии освещения обустроят в деревнях Щеблово, Глазово, Судимля, в городе Пущино, на подъезде к поселку Мирный, между остановками «Поворот на Пролетарский» и «Магазин», на центральной улице в деревне Пущино, на участке Бутурлинского шоссе от ледовой арены до поворота на трассу М-2 «Крым» и на участке, соединяющем деревню Балково и город Пущино.

В округе Подольск построят освещение от улицы Объездная дорога в поселке Сосновый Бор до остановки «Новое Коледино», в г. о. Щелково линии освещения появится на дороге, проходящей через СНТ Отрада и деревню Соколово до границы с Лосино-Петровским округом, а в Сергиево-Посадском округе освещение построят в деревне Шапилово. Также дорожники до конца года обустроят линию на дороге от города Чехова до СНТ Люторка, на Лыткаринском шоссе рядом с Волкушинским карьером в г. о. Лыткарино и в Дмитровском округе — от выезда со стороны Дмитровской больницы в поселке Раменский до паромной переправы пристани Мельдино.

В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построили 35 км линий освещения на вылетных трассах Подмосковья.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.