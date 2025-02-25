В Подмосковье приступили к сборке металлоконструкций на мосту через реку Синичку

В рамках строительства дублера Пятницкого шоссе (а/д «Новое» направление Пятницкого шоссе на участке «Митино-ЦКАД») дорожные рабочие приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетного строения моста через р. Синичку. Завершить работы по строительству планируется в 3 квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего на мосту соберут свыше 1,1 тыс. тонн металлоконструкций. Также ведутся работы и на других участках. Продолжается устройство четырех опор путепровода в д. Сабурово, ведется переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное», — уточнили в ведомстве.

Новая четырехполосная дорога длиной 5,2 км пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. В составе дороги будут построены одноуровневая кольцевая развязка на примыкании к выезду из Юрлова, путепроводы через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также мост через р. Синичку и разворотная петля при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Дублер позволит улучшить дорожную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечить транспортную доступность жителей близлежащих населенных пунктов. Дорога позволит водителям сэкономить 20-30 минут в пути. Также снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе, в целом улучшится транспортная ситуация в городских округах Красногорск и Химки. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется полностью за счет регионального бюджета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.