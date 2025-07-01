В Подмосковье приступили к монтажу металлоконструкций путепровода в Сабурове

В рамках строительства дублера Пятницкого шоссе дорожники приступили к монтажу металлоконструкций на правой стороне пролетного строения путепровода в д. Сабурово. Строители уже завершили работы на левой стороне пролета. Общая масса металлоконструкций составит 1,1 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно продолжается строительство моста через р. Синичку, переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное. На отдельных участках дороги ведется устройство дорожной одежды, а по основному ходу проводится устройство армогрунтовой насыпи», — рассказали в министерстве.

Завершить основные строительные работы планируется до конца 2026 года. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется полностью за счет регионального бюджета.

Новое направление Пятницкого шоссе позволит водителям сэкономить 20-30 минут в пути. Также снизится загрузка на существующее шоссе, в целом улучшится транспортная ситуация в городских округах Красногорск и Химки.

Участок строительства новой автодороги проходит от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность дублера составит свыше 5,2 км, движение будет осуществляться по 4 полосам.

В рамках проекта предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки на примыкании к выезду из Юрлова, путепроводов через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также моста через р. Синичку и разворотной петли при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофорные объекты, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.