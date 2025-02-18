В Подмосковье приступили к IV этапу реконструкции Каширского шоссе

В Ленинском округе приступили к реализации 4 этапа реконструкции Каширского шоссе, в рамках которого будет построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас строители приступили к подготовке к погружению пробных свай под опоры путепровода. В составе будущей развязки над основным ходом Каширского шоссе будет построен путепровод протяженностью 191 м, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области. Завершить работы планируется в 2 квартале следующего года», — рассказали в ведомстве.

В рамках 4 этапа будут обустроены дублеры и разворотные участки, которые обеспечат транспортную связь с близлежащими населенными пунктами — городом Видным, деревнями Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево и поселком Петровское. Благодаря новой развязке водители смогут сэкономить на данном участке до 15 минут.

Параллельно продолжаются работы в рамках 2 и 3 этапа реконструкции. На участке 2 этапа завершено бетонирование плиты проезжей части на пролетном строении путепровода через дорогу А-105, параллельно ведется устройство соединительного участка с путепроводом через Каширское шоссе. Оба путепровода строятся в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. Открыть движение по развязке планируется во 2 квартале 2025 года.

В рамках 3 этапа в районе д. Апаринки проводится подготовка к погружению пробных свай под опоры путепровода через А-105, ведется переустройство инженерных коммуникаций. До конца текущего года планируется приступить к строительству двух подземных пешеходных переходов. Завершить работы по 3 этапу планируется в 3 квартале 2026 года.

В декабре прошлого года в рамках 1 этапа реконструкции Каширского шоссе было открыто движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе д. Апаринки, которая обеспечила бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволила водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.