В Подмосковье построят еще 6 разноуровневых переходов через железную дорогу

Московская область — крупнейший транспортный узел в России, поэтому тут важно обеспечить безопасность дорожного движения. В этих целях в Подмосковье возведут еще 6 разноуровневых переходов через ж/д пути, а также усилят борьбу с зацеперами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Протяженность ж/д путей в Московской области — 3,3 тыс. км, на ее территории находится 471 станция и свыше 1,2 тыс. пешеходных переходов. Благодаря комплексу мер безопасности за последние 4 года количество несчастных случаев на ж/д сократилось в регионе на 29%. Было построено 7 надземных пешеходных переходов, установлено более 12 км ограждений, свыше 140 камер фотовидеофиксации.

Кроме того, ликвидировано более 650 «опасных троп» через железную дорогу. С 2023 года был увеличен штраф за проход по ж/д путям в неустановленных местах. Он повысился со 100 рублей до 1,5 тыс. рублей.

С 2022 года в Подмосковье реализуется программа по возведению разноуровневых пешеходных переходов. Они появились в Химках, Истре, Люберцах, Реутове, Раменском округе, Ленинском округе, Серпухове. После открытия переходов там не произошло ни одного несчастного случая.

Сейчас в регионе строят еще четыре перехода — в Люберцах, Лобне, а также два в Одинцове. Еще два перехода проектируются — в Королеве (ст. Подлипки-Дачные) и Раменском (ст. Удельная).

Правительство Московской области плотно взаимодействует с РЖД. С 2021 года в рамках соглашения о сотрудничестве построено 15 пешеходных переходов. В 2025 году ведутся строительно-монтажные работы на трех станциях.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что активно изучается зарубежный опыт по обеспечению безопасности на ж/д. Например, установка шлагбаумов на пешеходных переходах, когда боковые проходы полностью перекрываются, а на некоторых переходах устанавливают сферические дорожные зеркала. Также появляются автоматические барьеры на платформах.

Подмосковный министр уточнил, что главной проблемой остаются зацеперы. Был выработан ряд мер для предотвращения их появлений. В первую очередь увеличили количество рейдов на 27 станциях с повторными случаями зацепинга, а также на ближайших 49 станциях, где отсутствуют турникеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что безопасность дорожного движения в регионе — важный индикатор реализации указов президента РФ. Власти сделали эту работу комплексной, учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения для Подмосковья. Одна из проблем — зацеперы.

«Зачастую это школьники, ребята из неполных семей, которые предоставлены сами себе. И здесь, конечно, важен диалог с подростком, переключение его на другие активности, как спорт, творчество», — сказал Воробьев.