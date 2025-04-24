В Подмосковье построят более 60 км тротуаров на региональных дорогах

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Московской области в этом году планируется построить более 60 км тротуаров вдоль дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Чтобы повысить безопасность пешеходов новые тротуары обустроят вдоль порядка 70 участков региональных дорог в 20 округах Подмосковья. А наибольший объем работ реализуют в следующих округах: Серпухове, Раменском, Коломне, Богородском и Чехове. К строительным работам приступят при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период и завершат их осенью», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Серпухове 18 км тротуаров появятся на 19 участках региональных дорог. Среди них участок от деревни Мещериново до проспекта Науки в Пущине, ул. Карпова в поселке Большевик, центральные улицы в деревнях Арнеево и Пущино, участок от остановки «Судимля» до трассы А-108 и другие.

Так, в Раменском построят 15 новых тротуаров общей протяженностью более 17 км, среди них и самый длинный тротуар этого сезона — пешеходную дорогу длиной 4,5 км построят на участке от деревни Паткино до Новорязанского шоссе, новый тротуар также пройдет через деревни Шилово и Дурниха. Кроме того, работы пройдут в деревне Починки, поселках Рылеево и Кратово, деревне Кузяево и других населенных пунктах.

В Коломне, Богородском и Чехове появится больше 3 км новых тротуаров в каждом из округов. Например, в Коломне появится удобный подход к остановке «Осенка» для жителей поселка Индустрия, в Богородском округе работы выполнят на участке Бисеровского шоссе вблизи станции «Купавна», а в Чехове безопаснее станет участок Симферопольского шоссе в деревне Углешня.

В ведомстве отметили, что программа строительства тротуаров формируется с учетом предложений жителей, Госавтоинспекции Подмосковья, а также администраций городских округов, в том числе в рамках рабочих групп, где анализируют произошедшие ДТП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.