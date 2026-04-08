В Подмосковье построят 105 тротуаров до конца 2026 года

Строительство 105 новых тротуаров вдоль региональных дорог завершат в 32 округах Подмосковья до конца 2026 года. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», к ним планируют приступить летом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего дорожники обустроят более 68 км пешеходных дорожек, из них 55 км — в малых населенных пунктах. Наибольший объем работ запланирован в Чехове, Домодедове, Пушкинском и Наро-Фоминском округах.

«Для удобства и безопасности пешеходов дорожники обустроят более 68 км новых тротуаров, 55 км из них построят в малых населенных пунктах. Наибольший объем работ реализуют в четырех округах: Чехове, Домодедове, Пушкинском и Наро-Фоминском. К работам планируется приступить летом», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Чехове построят 5,8 км тротуаров — в деревне Красные Орлы, на пути из села Новоселки в деревню Крюково, вдоль дороги от деревни Костомарово до деревни Репниково, а также на Старом Симферопольском шоссе у деревень Красные Холмы и Углешня. В Домодедове обустроят около 5 км дорожек в микрорайоне Востряково и деревнях Ильинское и Курганье. В Пушкинском округе работы пройдут в Нововоронине, Ашукине, Баркове, Лесных Полянах, а также между остановками «Огорхоз» и «Невзоровское кладбище» и на подходе к селу Ельдигино. В Наро-Фоминском округе тротуары появятся в селах Атепцево и Каменское, поселке Архангельский и Наро-Фоминске.

Ознакомиться с планом можно на сайте министерства в разделе «Программа мероприятий по повышению БДД в 2026 году».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.