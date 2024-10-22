В Подмосковье построили три новых тротуара по нацпроекту БКД

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Московской области завершили строительство трех тротуаров вдоль региональных дорог. Новые тротуары сделают путь к домам, образовательным и медицинским учреждениям, а также объектам транспортной инфраструктуры удобнее, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Дорожники обустроили тротуары протяженностью 3,4 км в Кашире и Егорьевске. В Егорьевске новые тротуары появились в д. Леоново и с. Саввино, там работы выполнены благодаря голосованию жителей на портале «Добродел». А в Кашире безопасным стал путь между автобусными остановками в п. Ледово.

«Всего дорожники построили 70 новых тротуаров протяженностью порядка 57 км. Сейчас специалисты продолжают строительство более 11 км тротуаров в семи округах. Новые тротуары, которые строят с учетом доступа маломобильных граждан, сделают путь к домам, образовательным и медицинским учреждениям, а также объектам транспортной инфраструктуры удобнее», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Работы идут в Шаховской, Солнечногорске, Подольске Шатуре, Зарайске, Сергиево-Посадском и Раменском округах. Например, в Сергиево-Посадском округе строительство идет вблизи остановки «Иудино», а также на ул. Институтской в п. Реммаш — там расположены несколько школ, детский сад, дом культуры, поликлиника, бассейн и остановка общественного транспорта. А в Раменском безопасный путь для пешеходов строят в п. Гасуново у остановки «Кинотеатр» и в п. Рылеево на участке от ул. Коттеджной до Центральной линии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.