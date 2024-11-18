В Подмосковье построили свыше 37 км тротуаров к туристическим местам

«Дорожники обустроили 30 новых тротуаров длиной более 37 км к паркам, церквям, музеям и усадьбам, расположенным в 21 городском округе. Путь пешеходов к местам притяжения стал комфортнее и безопаснее — тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой для удобства маломобильных граждан», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В Чехове новые тротуары появились на Симферопольском шоссе, обеспечивая безопасный доступ к усадьбе Молоди и мемориалу Молодинской битвы, на ул. Чехова рядом с музеем писем А. П. Чехова, сквером и памятником Пограничникам, а также на ул. Гагарина — к местному парку, скверу и мемориалу Великой Отечественной Войны. В г. о. Коломна новый безопасный путь появился в с. Черкизово, он ведет к одноименной усадьбе, а также к Успенской и Никольской церквям. В г. о. Шатура работы выполнены на ул. Центральной в с. Кривандино, пешеходная дорожка позволяет добраться к дому культуры, церкви и местной достопримечательности — Кривандинским мегалитам, а в Зарайске — на ул. Первомайской, по которой можно пройти к Зарайскому кремлю, соборам, церквям, музеям, скверу и парку рядом с ними, а также к Водонапорной башне 1916 года. В Раменском округе новый тротуар построили на участке от Егорьевского шоссе вблизи остановки «Бахтеево» до Гжельского фарфорового завода, также тротуар обеспечивает подход к местному парку, а также церкви Георгия Победоносца.

Всего до конца года в Московской области планируется построить 69 км новых тротуаров в рамках нацпроекта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.