В Подмосковье построили шесть новых тротуаров вдоль региональных дорог

«Новые тротуары появились в Королеве, Можайском, Раменском и Одинцовском округах — всего обустроили порядка 1,5 км. Новые пешеходные дорожки повысят безопасность, обеспечат комфортный подход жителей к домам, объектам транспортной инфраструктуры, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Можайском округе пешеходные дорожки протяженностью порядка 350 метров появились в деревне Семеновское и на подходе к поселку Ворошилово, где располагаются памятники героям Бородинского сражения, а также Спасо-Бородинский монастырь. Благодаря новому тротуару местные жители и туристы смогут безопасно добираться до исторических мест.

В поселке Рылеево Раменского округа построили два тротуара длиной более 460 метров у Ганусовской школы и на подходе от остановки «Жилой городок» к местному отделению почты. Новый тротуар обеспечит местным жителям комфортный путь до учебных и социальных учреждений, амбулатории, спортивной площадки и аллеи памяти.

Кроме того, в городе Голицыно Одинцовского округа завершили строительство нового тротуара вдоль Звенигородского шоссе, а в городе Королеве работы выполнили на участке улицы Советской от здания торгового центра до поворота на улицу Московскую.

В ведомстве напомнили, что для комфорта маломобильных граждан тротуары обустраиваются с понижением до уровня проезжей части и тактильной плиткой. Ознакомиться с адресным перечнем планируемых к строительству 60 км тротуаров можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.