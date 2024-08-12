В Подмосковье построили 29 новых тротуаров вдоль региональных дорог

В 16 округах Московской области завершили строительство 29 новых тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это повысит безопасность и снизит вероятность ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожные службы построили 29 новых тротуаров общей протяженностью 19 км — наибольший объем работы провели в четырех округах: Чехове, Серпухове, Наро-Фоминском и Одинцовском. Работы продолжаются в 21 округе, где строят свыше 42 км, в том числе на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Первомайской в Зарайске, в деревне Павельцево в Клину, между деревнями Полежайки и Лопотово в Солнечногорске, в селе Саввино и деревне Власовской в Егорьевске», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В Чехове построили 3 км новых тротуаров: в городе на ул. Гагарина в микрорайоне Венюково на участке от остановки «Венюковская больница» до местного дома культуры, а жители деревень Кулаково и Сенино могут безопасно добираться к своим домам, автобусным остановкам и церквям. А в Серпухове специалисты завершили работы по обустройству 2,9 км тротуаров — более 2,1 км построили на участке между деревнями Глазово и Скрылья, кроме этого, новый тротуар появился в деревне Гавшино.

В Наро-Фоминском округе построили тротуары длиной 2,8 км: жители села Крюково теперь могут с комфортом пройти не только к своим домам, но и к церкви и дому культуры, вблизи которого расположен памятник Герою России Веры Волошиной. Новые пешеходные дорожки также появились в д. Плесенское, а также в д. Любаново на участке ул. Заречной до остановки «Дачи Любаново».

Новые тротуары также появились в Красногорске, Коломне, Кашире, Орехово-Зуевском и других городских округах.

Дорожные службы обустраивают корыто, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия. Всего до конца года в Московской области планируется построить более 65 км новых тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.