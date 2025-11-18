В Подмосковье построили 16 тротуаров к туристическим объектам

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Московской области дорожные службы обустроили 16 новых тротуаров к туристическим объектам, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Порядка 16,5 км новых тротуаров появились в семи городских и муниципальных округах Подмосковья. Таким образом, у любителей пеших прогулок появились новые маршруты к историческим и культурным достопримечательностям: церквям, музеям и усадьбам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Можайском округе новый тротуар появился в деревне Семеновское — здесь находится смотровая площадка, на которой отмечены направления основных мест сражения Бородинской битвы. Строительство новой дорожки для пешеходов завершилось и на подходе от деревни Семеновское до поселка Ворошилово, где располагаются памятники героям знаменитого Бородинского сражения, а также Спасо-Бородинский монастырь.

В деревне Пущино г. о. Серпухова построили тротуар, который ведет к усадьбе «Пущино-на-Наре» — историческому памятнику XVIII века, привлекающего туристов своими архитектурными особенностями и живописными окрестностями. Новые тротуары также ведут к церкви Флора и Лавра в селе Игумново и храму Николая Чудотворца в поселке Большевик.

А в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино сразу по двум тротуарам можно добраться до местной достопримечательности — Дачи Мамонтовых. В разное время в доме бывали деятели русской культуры: Виктор Михайлович Васнецов, Валентин Александрович Серов, Антон Павлович Чехов.

Также в Богородском округе теперь можно дойти до церкви Троицы Живоначальной в селе Балобаново, в г. о. Коломна — до церкви Владимирской иконы Божией Матери в поселке Индустрия, а в Раменском округе безопасный подход появился в поселке Рылеево, где расположен храм Преображения Господня.

В ведомстве отметили, что для комфорта и удобства маломобильных граждан тротуары построены с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой. Всего к концу года в Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» построят 62 км новых тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.