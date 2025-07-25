В Подмосковье построили 16 новых тротуаров

«В 11 округах уже появились новые пешеходные дорожки, а ещё продолжается строительство более 40 км новых тротуаров, которые повысят безопасность, обеспечат комфортный подход жителей к домам, объектам транспортной инфраструктуры, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям. Наибольший объем работ дорожники ведут в Серпухове, где на 18 участках обустраивают больше 17 км новых тротуаров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Серпухове работы ведут на участке протяженностью больше 1,8 км в деревне Паниково, почти столько же построят и в деревне Пущино. Безопаснее станет путь пешеходов от остановки «Нижние Присады» до улицы Грузовой в Пущине, на центральной дороге в деревне Новинки-Бегичево, а также на улице Тенистой в деревне Щеболово.

В Раменском округе ведется строительство 8 объектах общей протяженностью 11 км, из них 4,5 км появится на участке, соединяющем деревни Паткино, Шилово и Дурниху с Рязанским шоссе, а больше 2,2 км обустроят в поселке Кузяевского фарфорового завода. Кроме того, в г. о. Коломна работы ведутся в поселке Индустрия и на участке, соединяющем деревню Губастово с поселком Пески. В Сергиево-Посадском г. о. обустраивают подход к спортивному комплексу «Канал для гребного слалома» в поселке Богородское, также комфортное передвижение пешеходам обеспечат в деревне Ермолино Талдомского г. о. и деревне Гришенки г. о. Чехова, а в г. о. Истра новый тротуар обеспечит удобный подход к деревне Лечищево, расположившейся на берегу реки Истры.

Среди уже построенных 16 пешеходных дорожек: тротуар длиной 350 м на улице Крылова в микрорайоне Купавна города Балашиха у ж/д станции Купавна, тротуар длиной 1,2 км на центральной дороге в деревне Крупино Павлово-Посадского округа, который обеспечивает жителям удобный подход к остановкам общественного транспорта, техникуму, часовне и мемориалу погибшим воинам — жителям деревни Крупино. А еще новый тротуар (570 м) появился на участке улице Пионерской в селе Павловская Слобода г. о. Истра — рядом расположилась павловская больница, детский сад, технологический лицей имени В. И. Долгих, а также лесопарк Шишкин лес.

До конца ремонтного сезона, осенью, в Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обустроят больше 60 км новых тротуаров.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.

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