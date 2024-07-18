В Подмосковье построили 14 новых тротуаров

Тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан.

«Завершили обустройство 14 новых тротуаров общей протяженностью порядка 9 км. Сейчас дорожники продолжают работы по строительству более 39 км новых тротуаров в 17 округах. Например, на центральной улице села Черкизово в Коломне, на участке от станции Клязьма до остановки «Мост» в Пушкине, а также на участке от Пятницкого шоссе до деревни Лопотово в Солнечногорске», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Работы по устройству новых тротуаров провели в Коломне, Красногорске, Истре, Дзержинском, Щелкове, Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском, Талдомском и Дмитровском округах. Теперь жители села Крюково в Наро-Фоминском округе пользуются новым тротуаром, чтобы комфортно добираться к своим домам, автобусной остановке, церкви и дому культуры, вблизи которого расположен памятник Герою России Веры Волошиной. А в Коломне для жителей СНТ «Дружба», «Мичуринец», «Мичуринец-2» стала безопаснее дорога до жилых домов и автобусной остановки «Питомник».

Дорожные службы обустраивают корыто, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия. Всего до конца года в Московской области планируется построить более 65 км новых тротуаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.