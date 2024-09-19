В Подмосковье построили 12 тротуаров к медучреждениям

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожные службы Московской области построили 12 тротуаров на региональных дорогах к медучреждениям. Это позволило обеспечить удобный и безопасный путь к домам и социально значимым объектам, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для комфорта пешеходов работы провели в 10 округах — всего построили 12 тротуаров к поликлиникам, ФАПам, амбулаториям, больницам. Общая протяженность новых тротуаров составила более 15 км. Сейчас дорожники продолжают обустройство новых тротуаров к ФАПам в селе Саввино в Егорьевске и в деревне Судислово в Шаховской», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Новый тротуар длиной порядка 2,7 км в с. Черкизово округа Коломна построили к Черкизовскому психоневрологическому интернату. В округе Серпухов обустроили 2,2 км тротуара в деревнях Скрылья и Глазово на дороге, ведущей к детской больнице и поликлинике — этот тротуар стал победителем голосования жителей на портале «Добродел», а также к местному ФАП в д. Гавшино. В Чехове построили три тротуара на ул. Гагарина — к Чеховской больнице, на ул. Чехова — к поликлинике и в селе Молоди вблизи амбулатории.

По просьбам жителей также построили новые пешеходные дорожки вдоль дороги д. Авсюнино Орехово-Зуевского округа, ведущей к взрослой и детской поликлиникам, а в Ступине в с. Константиновское — тротуар к местной амбулатории. В Богородском округе работы выполнены в г. Электроугли на ул. Марьинской для безопасного передвижения маленьких пациентов к детской поликлинике, а также для взрослых — к городской больнице. Комфортный путь к амбулаториям появился в Рузском округе в п. Горбово, в г. о. Луховицы в п. Фруктовая и в г. о. Балашиха в д. Пуршево.

Обустройство тротуаров в Московской области продолжается — всего планируется построить более 65 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.