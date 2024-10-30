В Подмосковье получено более 190 заявлений об установлении частного сервитута

Свыше 190 заявлений об установлении частного сервитута на земельные участки, находящиеся в границах полос отвода региональных дорог получили в Минтрансе Подмосковья. Из них свыше 60 получили положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для удобства заявителей мы перевели госуслугу полностью в электронный вид. Теперь подать заявку и получить результат можно в любое время на региональном портале Госуслуг», — пояснили в ведомстве.

Соглашение об установлении частного сервитута необходимо в случае строительства, реконструкции или ремонта объектов дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций, а также для обеспечения прохода и проезда через земельный участок.

Результатом предоставления услуги является подписанное уполномоченным должностным лицом ГБУ МО «Мосавтодор» и заверенное печатью соглашение об установлении частного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального значения, в двух и более экземплярах, в зависимости от срока установления сервитута.

Услугу могут получить физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели. Срок оказания услуги составляет 10 рабочих дней.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.