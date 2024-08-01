В Подмосковье появились умные пешеходные переходы

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Новую систему испытывают в Подмосковье, чтобы повысить безопасность на нерегулируемом пешеходном переходе. В Балашихе такие умные переходы уже установили на Леоновском шоссе, а также на Октябрьской, Пролетарской и Юбилейной улицах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Умный переход в темное время суток освещает переход дополнительной подсветкой, а также реагирует на появление пешехода и включает на установленных знаках «Пешеходный переход» мигающие светодиоды, предупреждая водителя о нахождении человека на проезжей части. Такая мера безопасности снизит вероятность наездов на пешеходов.

Умные пешеходные переходы даже на освещенном участке дороги дополнительно привлекают внимание автомобилистов и повышают безопасность.

Ознакомиться с планируемыми местами их обустройства можно на карте, координаты в процессе установки могут незначительно измениться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.