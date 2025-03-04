В Подмосковье появилась автоматическая экспресс-АЗС

Новая АЗС «Газпромнефть» для экспресс-заправки начала работу в Андреевке, дом 1Б, Солнечногорского района Московской области, передает пресс-служба сети.

На ней одновременно может заправляться 4 автомобиля классическими или высокотехнологичными бензинами, а также сезонным дизельным топливом.

На автоматических АЗС сети «Газпромнефть» скорость заправки не превышает трех минут. Автомобилисты самостоятельно заправляют и оплачивают топливо в платежных терминалах у колонок. На вопросы по обслуживанию в круглосуточном режиме готовы ответить операторы удаленного диспетчерского центра, с которым можно связаться также через терминал, нажав кнопку вызова.

Экспресс-АЗС востребованы водителями, которые предпочитают заправку без дополнительных покупок.