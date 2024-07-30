В Подмосковье подвели итоги работ в рамках нацпроекта БКД за полгода

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за два квартала 2024 года дорожные службы Московской области провели ряд мероприятий по приведению региональных дорог в нормативное состояние и повышению безопасности, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«С начала ремонтного сезона дорожники отремонтировали 390 км покрытия на 130 региональных дорогах, построили 10 км новых тротуаров в населенных пунктах, 33 км новых линий освещения на вылетных трассах и установили порядка 45 км тросовых и металлических барьерных ограждений. Также начали устанавливать искусственные неровности, новые светофоры и знаки. А для повышения безопасности пешеходов обустроили 40 «умных» переходов у образовательных учреждений и других мест притяжения», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Также в рамках нацпроекта продолжается строительство новых дорожных объектов. В этом году в рамках развития МЦД планируют ввести в эксплуатацию 4 путепровода через ж/д пути в Опалихе, Аникеевке, Апрелевке и Быково.

Например, путепровод через ж/д в Опалихе обеспечит комфортное и бесперебойное транспортное сообщение личного и общественного транспорта, а также экстренных служб, улучшить качество жизни более чем 25 тысяч жителей микрорайона, которые смогут быстрее добираться до соцобъектов: образовательных и медицинский учреждений, парковых зон.

Также к концу года завершат строительство заключительного этапа Северного обхода Лобни, в рамках которой появится новая развязка на Рогачевском шоссе, которая обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянское шоссе, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут.

В декабре этого года запланировано открыть движение по некоторым участках Южнолыткаринской автомобильной дороги (ЮЛА). Строительство ЮЛЫ начато в августе 2022 года, дорога пройдет через Балашиху, Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы, Раменский округ, и разгрузит несколько трасс: М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-12 «Восток».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.