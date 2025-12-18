В Подмосковье подвели итоги по безопасности дорожного движения в 2025 году

На итоговом заседании Московской областной комиссии по безопасности дорожного движения подвели итоги работы в 2025 году и определили новые цели по повышению безопасности в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Комиссия прошла в доме правительства Московской области под председательством вице-губернатора Владимира Локтева, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Несмотря на то, что мы стабильно наблюдаем снижение количества аварий и пострадавших на подмосковных дорогах, в том числе и в этом году, однако, мы фиксируем рост тяжести последствий ДТП. Поэтому наша общая задача — уделить особое внимание проблемным местам и реализовать весь комплекс запланированных мероприятий, чтобы сократить смертность на дорогах региона», — сказал вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.

В Госавтоинспекции Московской области отметили, что по итогам 11 месяцев 2025 года выросло число наездов на препятствия и съездов с дороги, а также тяжесть последствий в этих видах ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За десять лет нам удалось заметно сократить основные показатели аварийности. Число ДТП с участием нетрезвых водителей стабильно снижается, а в этом году количество происшествий с участием детей уменьшилось на 11%», — сообщил руководитель Госавтоинспекции Московской области Виктор Кузнецов.

Также руководитель Госавтоинспекции Подмосковья обратил особое внимание на безопасность пешеходов.

«Проанализировав основные виды ДТП, мы разработали стандарты обустройства пешеходных переходов и опасных поворотов, которые будут применяться на региональных и муниципальных дорогах. Около 8 тысяч переходов на региональной сети обустроены по стандарту безопасности, планируется дооборудовать еще более 2 тысяч пешеходных переходов», — отметила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

Стандарт по обустройству пешеходного перехода включает в себя следующие параметры: направленная подсветка, лежачий полицейский, светофор типа Т-7 с индикацией желтого света, дорожные знаки «Пешеходный переход» над дорогой, ступенчатое снижение скорости, шумовые полосы, перильные ограждения. А что касается стандарта обустройства опасных поворотов, то в него входят следующие элементы: сигнальные столбики, катафоты по оси, знаки направления поворота, шумовые полосы. Уже обустроили 22 км таких поворотов, в 2026–2027 гг. планируется привести к соответствию еще 1,5 тыс. км.

Также на контроле у Минтранса Подмосковья в этом году были 13 аварийных региональных дорог, где после ряда проведенных мероприятий — установке элементов безопасности, удалось снизить смертность на восьми из них: «Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново», «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец», Рогачевское, Можайское и Фряновское шоссе, «Коломна — Черкизово — Непецино — Шкинь», «Звенигород — Колюбакино — Нестерово» и «Новоселки — Бавыкино — МБК».

Чтобы повысить безопасность, инспекторы и группы нарядов ДПС продолжают регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП. Сотрудники администраций городских и муниципальных округов Московской области вместе с волонтерами регулярно проводят дежурства в местах притяжения жителей — они помогают привлечь внимание к соблюдению ПДД. В ведомстве отметили, что в преддверии нового года и во время праздников контроль будет усилен.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.