В Подмосковье подключили ИИ для выдачи прав трактористам-машинистам

На портале госуслуг Московской области к услуге для будущих трактористов-машинистов подключили искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В Подмосковье искусственный интеллект помогает следить за чистотой территории, выявляет очереди на остановках общественного транспорта и в поликлиниках, контролирует состояние дорог, а также выполняет множество других функций. Теперь нейропомощнику поручили проверять документы пользователей на региональном портале. В частности, ИИ распознает и анализирует файлы, которые прикреплены к заявлению на услугу по выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новая ИИ-функция позволяет заявителям снизить вероятность ошибок при подаче заявлений на услугу. При заполнении онлайн-формы пользователь должен прикрепить сканы документов. Когда файлы попадают в систему, искусственный интеллект распознает и анализирует их, а затем определяет, корректные ли документы приложил заявитель. Результаты проверки отображаются мгновенно, а верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если ИИ не может распознать документ, а пользователь уверен, что его нужно отправить в ведомство, то нужно будет поставить галочку рядом с файлом самостоятельно. В этом случае документ будет направлен на рассмотрение исполнителю.

Услуга «Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Воспользоваться ею могут физические лица.

В Московской области работает более 30 проектов с использованием ИИ-технологий. Ознакомиться с лучшими практиками можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.