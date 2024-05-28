В Подмосковье подготовят проект ремонта моста через реку Северку дороги М-5

В Московской области планируют разработать проект капитального ремонта моста через реку Северку дороги М-5 «Урал», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Северку на км 92+364 автодороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, Московская область», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме, выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Северку на км 92+364 автодороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, Московская область.

В рамках выполнения работ в 2025 году будут произведены работы: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, предпроектное обследование моста и проектные работы, а также мероприятия по охране окружающей среды (ОВОС).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.