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В Подмосковье подготовили подъезд к месту вырубки главной новогодней елки страны

Специалисты «Мосавтодора» по традиции приняли участие в подготовке к срубу и транспортировке главной ели страны, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Всего в работах были задействованы 12 дорожных рабочих и 9 единиц спецтехники.

Дорожники подготовили подъездную дорогу длиной 180 метров к месту вырубки в Можайском округе. Также здесь обустроили парковку и площадку для комфортного пребывания гостей праздника и спецтехники — общая площадь работ составила 5 тыс. кв. метров.

Главную ель страны срубят 9 декабря, после чего она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.