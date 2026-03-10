В Подмосковье подготовили 9 противоразмывных поездов к паводку

На Московской железной дороге к периоду весеннего паводка сформировали 23 противоразмывных поезда, из них 9 — в Подмосковье. Составы предназначены для оперативной ликвидации размывов и повреждений инфраструктуры во время таяния снега, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Противоразмывные поезда будут задействованы для предупреждения и устранения последствий размывов железнодорожного полотна и повреждений сооружений в период активного снеготаяния. Работы организованы на всей Московской железной дороге со ссылкой на данные МЖД.

Спецтехника размещена во всех регионах столичной магистрали. В Московской области подготовлено 9 поездов, в Рязанской и Тульской областях — по 3, в Брянской и Курской — по 2, в Калужской, Смоленской, Орловской и Владимирской областях — по одному составу.

В каждый поезд входят вагоны со щебнем, шпалами и пиломатериалами, а также набор инструментов и механизмов для аварийно-восстановительных работ. Это позволяет оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.