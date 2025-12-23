сегодня в 11:15

В Подмосковье перевели оформление участков для строительства дорог в онлайн-формат

Государственные учреждения и казенные предприятия Подмосковья теперь могут получать земельные участки для строительства транспортной инфраструктуры через интернет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Московской области процесс оформления земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры стал полностью электронным. Об этом сообщили в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.

Министр Надежда Куртяник отметила, что цифровизация госуслуг ускоряет реализацию инфраструктурных проектов. Теперь срок предоставления услуги сократился с 22 до 15 рабочих дней, что позволяет учреждениям быстрее оформлять документы и начинать строительство.

Услуга «Предоставление земельных участков в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется бесплатно, а результат поступает в личный кабинет заявителя в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.