В Подмосковье перестали регистрировать авто и выдавать права из-за сбоя
Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори
Из-за сбоя в работе IT-систем временно остановлено оказание госуслуг по постановке на учет автомобилей и выдаче прав водителя в отделениях ГИБДД Подмосковья, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Автомобилисты временно не могут ни зарегистрировать транспортное средство, ни получить водительское удостоверение в Московской области из-за технического сбоя в работе сервисов.
В настоящее время специалисты делают все необходимое для ликвидации последствий технической неисправности.
О полном восстановлении предоставления таких услуг в подразделениях ГИБДД будет объявлено отдельно.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.