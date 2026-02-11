сегодня в 12:56

В Подмосковье перестали регистрировать авто и выдавать права из-за сбоя

Из-за сбоя в работе IT-систем временно остановлено оказание госуслуг по постановке на учет автомобилей и выдаче прав водителя в отделениях ГИБДД Подмосковья, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Автомобилисты временно не могут ни зарегистрировать транспортное средство, ни получить водительское удостоверение в Московской области из-за технического сбоя в работе сервисов.

В настоящее время специалисты делают все необходимое для ликвидации последствий технической неисправности.

О полном восстановлении предоставления таких услуг в подразделениях ГИБДД будет объявлено отдельно.

