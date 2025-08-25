В Подмосковье перераспределили движение по участку Пятницкого шоссе

В Химках продолжается строительство выезда из Юрлова, который соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Строительная готовность объекта оценивается в 65%, а завершить основные строительные работы планируется к концу 2025 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На участке Пятницкого шоссе со стороны дублера завершены работы по асфальтированию. Здесь в конце прошлой недели запустили движение транспорта по временной схеме, что позволило перераспределить транспортные потоки и приступить к работам на участке Пятницкого шоссе без перекрытия движения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно ведутся работы по устройству фундамента шумозащитных экранов, армированию опор пролетного строения надземного пешеходного перехода, укладке асфальтобетонного покрытия на остальных участках дороги, а также монтажу опор освещения.

Выезд из деревни Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, улучшит транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок. Протяженность новой 4-полосной автодороги составит 1,5 км, также будет проведена реконструкция участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.