В Подмосковье пассажирам автобусов начали раздавать питьевую воду

В связи с жаркой погодой «Мострансавто» организовало раздачу жителям и гостям региона бутылок с питьевой водой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Мы делаем это ежегодно, когда в Московскую область приходят экстремально высокие температуры, чтобы поддержать жителей. Просим наших пассажиров помнить о том, что бутылка воды — не защита от солнечного удара, а только дополнительная мера в жаркую погоду. Призываем не забывать об элементарных мерах предосторожности», — прокомментировали в «Мострансавто».

Пока зной не отступит, сотрудники предприятия будут выезжать на остановочные пункты, автовокзалы и автостанции с наибольшим пассажиропотоком, чтобы предложить каждому желающему бутылку воды. Все мобильные пункты раздачи воды организованы таким образом, чтобы не мешать пассажирам пользоваться автобусами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.