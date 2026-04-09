В Подмосковье отремонтируют более 300 подъездов к храмам к Пасхе

Дорожные службы Подмосковья начали подготовку подъездных дорог к храмам и кладбищам перед Пасхой. Работы охватят более 300 участков в разных округах региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора приведут в порядок дороги к храмам, церквям, соборам и кладбищам, которые в праздничные выходные посещают жители региона. Планируется убрать мусор и смет с проезжей части и тротуаров, устранить ямы, вымыть ограждения, очистить и покрасить остановочные павильоны. При неблагоприятной погоде дорожники обработают покрытие противогололедными материалами.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что особое внимание уделят подъездам к наиболее посещаемым объектам.

Наибольший объем работ запланирован в Луховицах, Раменском и Истре. В Луховицах в нормативное состояние приведут 33 дороги, в том числе улицы Парковую и Жуковского, ведущие к церкви Рождества Христова и кладбищу, а также участки в селах Ловцы и Горетово и поселке Белоомут.

В Раменском работы пройдут на 29 участках, включая улицы Интернациональную и Коммунистическую, а также Егорьевское шоссе с подъездами к храмам в Карпово, Новохаритоново, Речицах и Гжели. В Истре обновят 24 подъезда, в том числе к Ново-Иерусалимскому монастырю, Истринскому кладбищу и храмам в Садках и Дедовске.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.