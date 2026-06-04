В Подмосковье отремонтируют 278 объектов на МЖД в 2026 году

Ремонт 278 объектов пассажирской инфраструктуры проведут на Московской железной дороге в 2026 году, часть работ пройдет в Подмосковье. Уже завершены работы на 50 объектах, еще на 80 они продолжаются, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2026 году на Московской железной дороге запланирован ремонт 278 объектов пассажирской инфраструктуры. На Ярославском направлении капитально отремонтируют платформы в Мытищах, на станциях Тайнинская, Перловская, Лосиноостровская, а также на станции Кшень в Курской области. В Подмосковье обновят четыре пешеходных моста — на станциях Крутое, Панки, Орехово-Зуево и Дрезна. Продолжается капитальный ремонт вокзала в Ступине.

В настоящее время работы завершены на 50 объектах, еще на 80 они ведутся. На платформах заменяют плиты перекрытия, вместо деревянных настилов обустраивают монолитные участки, ремонтируют или обновляют стенды визуальной информации.

Кроме того, запланирован ремонт еще 121 объекта. В перечень входят тоннель на станции Бирюлево-Пассажирская, четыре пешеходных моста в Домодедове, Дягилеве, Ряжске-1 и Белых Столбах, кровля вокзала Орехово-Зуево, а также платформы Подосинки на Казанском направлении и Мамонтовская на Ярославском направлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.