В Подмосковье отремонтировали знаки в 8 округах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на региональных дорогах в восьми городских округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Знаки отремонтировали в черте городов: на улицах Большой Серпуховской и Орджоникидзе в Подольске, на ул. 20 января в Можайске, на ул. Гагарина в Жуковском, на ул. Екатерины Дашковой в Серпухове, проспекте Науки в Пущине и Советском проспекте в Ивантеевке.

А также привели в нормативное состояние знаки в малых населенных пунктах: на бульваре 60-летия СССР в деревне Гальчино г. о. Домодедово, на ул. Центральной в деревне Шохово Можайского округа и на дороге в Южном микрорайоне села Узуново г. о. Серебряные Пруды.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками Мосавтодора еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.