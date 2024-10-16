В Подмосковье отремонтировали свыше 5 тыс дефектов покрытия на дорогах

За прошедшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали более 5,3 тысяч дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах специалисты Мосавтодора ликвидировали порядка 3,1 тысяч ям. Наибольшее число дефектов отремонтировали на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенска и Орехово-Зуевского округа.

На муниципальных дорогах отремонтировали более 2,1 тысяч дефектов покрытия. Больше всего ям за неделю устранили в Балашихе, Истре, Химках, Шатуре и Ленинском округе.

В ведомстве отметили, что ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года. В рамках летнего содержания дефекты покрытия ликвидируют с применением горячей асфальтобетонной смеси. Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.