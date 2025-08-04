В Подмосковье отремонтировали покрытие на ж/д переездах и дорогах к станциям

«Обеспечение качественного состояния дорожной инфраструктуры вблизи железнодорожных путей позволяет поддерживать высокий уровень транспортной доступности и способствует развитию региона. В этом году по нацпроекту в Подмосковье обновят 120 км покрытия на подъездах к станциям. В настоящее время специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт 27 участков дорог длиной 50 км в 18 округах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Например, в Истре отремонтировали улицы Железнодорожную, Гражданскую и Ногина, которые ведут к станции Дедовск, кроме того, комфортно добраться теперь можно до станций Истра со стороны деревни Трусово и до станции Снегири. В Королёве отремонтировали участок улицы Советской вблизи станции Фабрика 1 Мая, в Коломне обновили подъезд к платформе Пески, в Лобне — к станции Луговая, в Подольске — к станции Гривно, в Ступине обновили покрытие на центральной улице в деревне Татариново, которая обеспечивает проезд к станции Вельяминово, а в Талдоме отремонтировали отремонтировали подъезд к одноименной станции. В Электростали новое покрытие появилось на Носовихинском шоссе рядом со станцией Есино, в Щелкове отремонтировали подъезд к станции Осеевская со стороны деревни Орловка, а в Чехове обновили улицы Большую и Вокзальную, ведущие к станции Столбовая.

«А еще специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт покрытия на 22 железнодорожных переездах. Благодаря плановым работам повысилась безопасность участников дорожного движения и увеличилась пропускная способность переездов, например, вблизи деревни Яковлевское в Сергиево-Посадском округе, на станции Взлетная в микрорайоне Востряково в Домодедове, рядом со станцией Виноградово в Воскресенске, а также на переезде у поселков Дружба и Мирный в Раменском округе», — добавил министр Марат Сибатулин.

Всего в текущем ремонтном сезоне в Подмосковье планируется обновить покрытие 39 переездов. Временные промежутки для проведения ремонтных работ согласованы с РЖД и выбраны так, чтобы они не пересекались с расписанием движения поездов, чтобы обеспечить комфорт и безопасность.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.