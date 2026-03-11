В Подмосковье отремонтировали освещение на 11 дорогах

Специалисты Мосавтодора восстановили линии наружного освещения на 11 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Работы провели в ходе зимнего содержания, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Освещение привели в порядок на улицах Коммунальной в Королеве, Вокзальной в Домодедове и Санаторной в Ивантеевке Пушкинского округа. Специалисты восстановили работоспособность светильников и устранили неисправности линий электроснабжения.

Работы также выполнили в малых населенных пунктах и за их пределами. Ремонт провели на 85-м км Каширского шоссе в Ступине, на дорогах в деревнях Русаки и Псакино Егорьевского округа, в деревне Подосинки Коломны, на 6-м км Пятницкого шоссе в поселке Отрадное Красногорска.

Кроме того, освещение восстановили на улице Центральной в деревне Манюхино Мытищ, на Носовихинском шоссе в деревне Черное Балашихи и на улице Ганны Шостак в поселке Черкизово Пушкинского округа.

В министерстве отметили, что в рамках зимнего содержания дорожники еженедельно обследуют региональную сеть и поддерживают в нормативном состоянии элементы инфраструктуры, влияющие на безопасность движения: освещение, светофоры, дорожные знаки и искусственные неровности.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.