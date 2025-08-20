В Подмосковье отремонтировали остановки в 10 округах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в десяти округах. Теперь пассажиры могут ожидать транспорт с комфортом, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Павильоны отремонтировали на пяти городских дорогах: улице Советской Конституции в Ногинске, Носовихинском шоссе в Балашихе, улице Шоссейной в Королеве, улице Фрунзе в Звенигороде и улице Андропова в Ступине.

Также остановки привели в нормативное состояние в малых населенных пунктах: на улице Кооперативной в деревне Вялки Раменского округа, улице 11 Сапкров в поселке городского типа Нахабино г. о. Красногорск, улице Институтской в поселке городского типа Менделеево г. о. Солнечногорск и на дорогах в деревне Гололобово м. о. Зарайск и деревне Лидино Рузского округа.

В ведомстве отметили, что работы по поддержанию элементов инфраструктуры (остановок, знаков, искусственных неровностей, ограждений, светофоров) специалистами «Мосавтодора» проводятся регулярно. Также в ведомстве призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только доставляет дискомфорт участникам движения, но и является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.