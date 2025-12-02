В Подмосковье отремонтировали остановки в 10 округах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в десяти округах. Теперь пассажиры могут ожидать транспорт с комфортом, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Павильоны отремонтировали на семи дорогах в черте городов: Октябрьском проспекте в Подольске, Калининградской улице в Королеве, Саввинской улице в Балашихе, улице Аэропортовской в Лобне, улице Нелидова в Пушкино, улице Гагарина в Жуковском и на Комсомольском проспекте в Люберцах.

Также в нормативное состояние привели остановки на дорогах в трех малых населенных пунктах: Юбилейной улице в селе Ашитково г. о. Воскресенска, Волоколамском шоссе в поселке городского типа Нахабино г. о. Красногорска и на Проектируемом проезде в поселке Развилка Ленинского г. о.

В ведомстве отметили, что работы по поддержанию элементов инфраструктуры (остановок, знаков, искусственных неровностей, ограждений, светофоров) специалистами Мосавтодора проводятся регулярно. Также в ведомстве призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только доставляет дискомфорт участникам движения, но и является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.