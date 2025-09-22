В Подмосковье отремонтировали остановки в 10 округах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в десяти округах. Теперь пассажиры могут ожидать транспорт с комфортом, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Павильоны отремонтировали на двух городских дорогах: Советской улице в Королеве и Краснополянском проезде в Лобне.

Также в нормативное состояние привели остановки в малых населенных пунктах: Центральной улице в деревне Высоково г. о. Мытищи, Володарском шоссе в поселке городского типа Молоково Ленинского округа, а также на дорогах в СНТ Медвежьи Озера г. о. Щелково, деревне Бруски м. о. Егорьевск, деревне Якиманское г. о. Солнечногорск, селе Власово м. о. Шатура, поселке Новые Дома г. о. Электросталь и селе Константиново г. о. Воскресенск.

В ведомстве отметили, что работы по поддержанию элементов инфраструктуры (остановок, знаков, искусственных неровностей, ограждений, светофоров) специалистами «Мосавтодора» проводятся регулярно. Также в ведомстве призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только доставляет дискомфорт участникам движения, но и является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.