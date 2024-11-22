В Подмосковье отремонтировали остановки на 9 региональных дорогах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на 9 региональных дорогах. Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники провели ремонт остановок, расположенных в городах: на Московском шоссе в Серпухове, на ул. Советской Конституции в Ногинске, на ул. Дзержинского в Ивантеевке, на Донинском шоссе в Раменском и на Осташковском шоссе в коттеджном поселке Беляниново и деревне Беляниново.

Также работы провели в малых населенных пунктах, где привели в нормативное состояние остановочные павильоны на ул. Заводской в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, на ул. Московской в деревне Леоново г. о. Истра, на ул. Центральной в рабочем поселке Свердловский Лосино-Петровского округа,

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.