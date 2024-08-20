В Подмосковье отремонтировали остановки на 11 дорогах региона
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные остановочные павильоны на 11 дорогах в черте городов и малых населенных пунктов 9 округов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Остановки восстановили на Октябрьском проспекте в Люберцах, ул. Шоссейной в Волоколамске, ул. Колхозной в Ступине, ул. Дзержинского в Ивантеевке, ул. Жуковского в Луховицах, Ратехинском шоссе в Звенигороде Одинцовского округа.
Также ремонт павильонов провели на Пятницком шоссе — в Солнечногорске и д. Брехово г. о. Химки, а еще в Мытищах — на ул. Мира, Олимпийском проспекте в черте города и на дороге вблизи д. Афанасово.
Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров и при необходимости проводят их ремонт.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.