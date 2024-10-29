В Подмосковье отремонтировали остановки на 10 региональных дорогах

Дорожники провели ремонт остановок, расположенных в городах: на улицах Народной и Михалевича в городе Раменское, ул. Транспортной в Реутове, ул. Павлова в Долгопрудном, ул. 1-й Московской в Серпухове, ул. Октябрьской Революции в Коломне. Также ремонтные работы провели в малых населенных пунктах: на Пятницком шоссе в деревне Юрлово округа Химки, Кореневском шоссе в д. п. Красково округа Люберцы и на Егорьевском шоссе в селе Гжель Раменского округа и на дороге в д. Соколово Солнечногорска.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.